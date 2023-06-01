テレビアニメ『グノーシア』の舞台化が決定した。『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』として、8月21日から９月６日まで飛行船シアター(スタァライト劇場)にて上演される。あわせて出演キャスト・スタッフ情報が発表された。【画像】すげぇ…舞台『グノーシア』公演スケジュール演出を手掛けるのは、「MANKAI STAGE『A3!』」シリーズや「演劇調異譚『xxxHOLiC』」シリーズなど数々の2.5次元舞台を成功に導き、アニメ『