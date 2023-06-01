W杯ジャンプ女子個人第29戦での丸山希の飛躍＝オスロ（共同）【オスロ共同】ノルディックスキーW杯ジャンプは14日、オスロで女子個人第29戦（ヒルサイズ＝HS134メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪の個人ノーマルヒルと混合団体銅メダルの丸山希（北野建設）が合計226.1点で2位に入った。表彰台は3戦連続で今季17度目。丸山は1回目に124.5メートルでトップに立ったが、2回目に122.5メートルと伸ばせなかった。ニ