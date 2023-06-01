◇イングランド2部サウサンプトン2―1コベントリー（2026年3月14日英国・コベントリー）7位・サウサンプトンのMF松木玖生が敵地で行われたコベントリー戦で勝利につながる貴重なゴールを決めた。6連勝で首位を独走する強豪を相手に中盤の右サイドで先発すると1―0の後半40分、左CKで流れてきたボールが松木の右足に当たってゴールへ吸い込まれた。日本人アタッカーの今季リーグ戦3点目、公式戦では5点目となる一撃で