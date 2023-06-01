昨年限りで現役を引退した元巨人の長野久義氏（４１）の引退試合が１４日、東京ドーム（オープン戦、巨人−日本ハム）で行われ、最終打席で中前打を放ち、大歓声に包まれた。シンガーソングライターのｍｉｌｅｔがＳＮＳに「夢が叶いました言葉にできないくらい嬉しいです。（実際言葉が出てこずアワワワ状態でした）」と記し、応援グッズを持って長野氏と２ショット撮影した写真をアップした。「一生の、宝物の思い出です。