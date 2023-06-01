イランが事実上封鎖している中東の石油輸送の要衝・ホルムズ海峡をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、石油タンカーの安全な航行を確保するため、日本を含む複数の国が艦船を派遣することに期待を表明しました。トランプ大統領は14日、ホルムズ海峡での安全な航行を確保するため、「アメリカ軍と連携し、封鎖の影響を受けている国々が艦船を派遣するだろう」とSNSに投稿しました。そのうえで、日本やイギリス、フランス、中国、