【ベルリン＝工藤彩香】独ＤＰＡ通信によると、現代を代表する思想家でドイツの社会哲学者ユルゲン・ハーバーマスさんが１４日、独南部シュタルンベルクで死去した。９６歳だった。デュッセルドルフ生まれ。大量消費社会で衰退した公共圏を取り戻すため、対等で生産的な対話を重ねることで、互いの理解を深めることが必要だと訴えた。討論を重ねる「熟議」によって、より良い政治的決定をもたらそうとする「熟議の民主主義」を