【うちのポケモンマスコット しらんぷり】 3月下旬 発売予定 価格：1回300円 ピカチュウ タカラトミーアーツは、ガチャ商品「うちのポケモンマスコット しらんぷり」を3月下旬に発売する。価格は1回300円。 「うちのポケモンマスコット」は、パートナーと暮らしているポケモンたちが、日常で見せる表情をフィギュア化したシリーズ。今弾では、