【キューティーハニーNOVA】 2027年1月 発売予定 価格：25,300円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 MAGI ARTSより、2027年1月に発売予定の1/6スケールフィギュア「キューティーハニーNOVA」。こちらは、「キューティーハニー」生誕50周年企画で生まれた作品「キューティーハニーNova