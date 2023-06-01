【初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～ 】 2026年10月 発売予定 価格：38,500円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 タイトーのフィギュアブランド「spiritale（スピリテイル）」より、2026年10月に発売予定の1/7スケールフィギュア「初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた