【初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～ 】 2026年10月 発売予定 価格：38,500円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 タイトーのフィギュアブランド「spiritale（スピリテイル）」より、2026年10月に発売予定の1/7スケールフィギュア「初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた
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