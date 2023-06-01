【S.H.Figuarts ドドリア＆ザーボン-たったひとりの最終決戦-】 3月15日23時 予約締切 9月 発送予定 価格：18,150円 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「S.H.Figuarts ドドリア＆ザーボン-たったひとりの最終決戦-」の予約をプレミアムバンダイにて本日3月15日23時まで受け付けている。価格は18,150円。発送は9月の予定。 「ドラゴンボールZ」より