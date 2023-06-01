【ジョジョの奇妙な冒険 まちぼうけ スターダストクルセイダース01】 3月第3週 発売 価格：1回500円 バンダイは、ガシャポン「ジョジョの奇妙な冒険 まちぼうけ スターダストクルセイダース01」を3月第3週に発売する。価格は1回500円。 アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」のキャラクターが、まちぼうけシリ