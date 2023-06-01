◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１４日、ノルウェー・オスロ）女子個人第２９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３４メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪の混合団体銅メダルメンバーの高梨沙羅（クラレ）は、合計２０８・７点で９位にとどまった。１回目１１９メートルで７位タイ。上位を目指した２回目は１２０メートルと飛距離を伸ばしたものの、順位を上げることはできなかった。４度目の五輪の混合団体で銅メ
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