◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１４日、ノルウェー・オスロ）女子個人第２９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３４メートル）が行われ、２６年ミラノ・コルティナ五輪で２個のメダルを手にした丸山希（北野建設）は、合計２２６・１点で２位に入った。１回目は絶好の向かい風を味方に力強く飛び出すと１２４・５メートルまで飛距離を伸ばし、６勝目を挙げた１月２０日の蔵王大会以来の１位で折り返した。最後に飛んだ２回目は、