村重杏奈さんがHKT48時代の思い出が詰まった博多を訪れます。中学時代の友人たちと再会し、居酒屋で昔話に花を咲かせます。大のサウナ好きである村重さんが福岡にあるロシア式サウナを初体験。流暢なロシア語も披露します。そして、すべてが詰まったHKT劇場では込みあげる想いが…。本気でアイドルを辞めようと思ったという苦悩から、バラエティでの大活躍を語ります。