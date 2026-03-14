GAZOO Racingは13日、一部改良した2026年式GRヤリスを発表し、先行注文の受付を開始した。発売は4月6日の予定だ。希望小売価格は361万7,200円〜588万2,200円。【こちらも】トヨタ、「ヤリス」「ヤリスクロス」を一部改良3月2日発売へGRヤリスは2020年のデビュー以降、モータースポーツの経験を通して改良を重ねてきた。今回の2026年式においても、GAZOO Racingがレースやラリーで得た知見に基づき、走行性能や快適性などを向