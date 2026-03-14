１４日午後４時５５分頃、兵庫県明石市大久保町大久保町の市道で、同市の小学１年の男児（７）が乗用車にはねられ、頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡した。兵庫県警明石署は、車を運転していた同県加古川市の会社員の男（５８）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）容疑で現行犯逮捕した。男は「コンビニ駐車場に入ろうとした際、歩道を通行する子どもに気づかず衝突した」と話し、容疑を認めているという。