東京ヴェルディは14日、明治安田J1百年構想リーグEAST第6節で浦和レッズと対戦し、1-0で勝利。14分の染野唯月のゴールが決勝点となり、ヴェルディは今シーズン初となるクリーンシートでの勝利を収めた。試合後、城福浩監督は「入りがミスマッチで、相手の方が少し優位性が出たかなと思いますが、10分過ぎから自分たちの形ではめに行けるシーンが多くなって、守備からリズムを取り始められた時に点が取れたことが非常に大きかった」