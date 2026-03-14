◇大相撲▽春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）西十両６枚目・嘉陽（中村）が、西十両８枚目・北の若（八角）を押し出して、４勝３敗とした。「まわり込んでから、次の攻めが出て良かった」と振り返った。前夜は師匠の中村親方（元関脇・嘉風）、兄弟子の十両・友風（中村）と焼き肉へ。焼き肉と合わせて、白米２杯にチャンジャ丼、そぼろ丼などを食べたといい「あまり食べないつもりが、おいしくて食べてしまっ