サッカーのイングランド・プレミアリーグでブライトンに所属するMF三笘薫（28）が14日、敵地のサンダーランド戦でベンチを外れた。4日のアーセナル戦で左足首を痛めて離脱。ヒュルツェラー監督は13日の試合前日会見で「それほど悪くはない。検査ではケガは見られなかったので、あとは痛みの問題。耐えられるかどうか」と話し、状態を確認した上でサンダーランド戦で復帰させるか判断する方針を示していたが、今節の復帰は見送