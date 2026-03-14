ゲームメーカーのカプコンが主催する「ストリートファイター６」の世界大会「ＣＡＰＣＯＭＣＵＰ１２」が１４日、東京・両国の両国国技館で開催された。４日間にかけて行われた同大会には、世界各地からトッププレイヤー４８人が集い、予選リーグから決勝トーナメントまで白熱の試合が繰り広げられた。フランスの実力者・Ｋｉｌｚｙｏｕ選手との決勝戦を制したのは、日本のプロリーグでも活躍するさはらだ。新進気鋭の