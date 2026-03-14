人気チョコ菓子「ブラックサンダー」シリーズから、新フレーバー「濃抹茶サンダー」が登場します。有楽製菓より、2026年3月17日（火）から全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売。忙しい日々の合間にほっとひと息つきたいときにぴったりな一品です。厳選した宇治抹茶を贅沢に使用し、濃厚な抹茶の風味とブラックサンダーならではのザ