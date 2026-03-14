福岡県警城南署は14日、福岡市城南区の住民宅固定電話に同日午後0時50分ごろ、郵便局員を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたが出した国際郵便をエックス線検査すると、10枚のキャッシュカードが確認された」「金銭的な被害はなく、今後の被害拡大を防ぐため大阪警察署に被害届を提出してください」などと言われる内容だった。