ホームに札幌を迎えたジュビロは、後半ATの失点で敗戦となりました。 いまだに９０分での勝利がないジュビロ。相手は同じく９０分勝ちのない札幌でした。両チーム得点が生まれず試合が進む中、迎えた後半アディショナルタイム。札幌にゴールを決められ試合終了。９０分での勝利が遠いです。 【J2・J3百年構想リーグEAST-B第６節＝ヤマハスタジアム】 ジュビロ磐田 ０（０前半０ ０後半１）１ 北海道コ