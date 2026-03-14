イランは、原油輸出の拠点となっている島へのアメリカ軍の攻撃について、UAE=アラブ首長国連邦から行われたと主張し、UAEの港湾などを「攻撃する権利がある」として報復を表明しました。ペルシャ湾にあるカーグ島への攻撃について、アメリカ中央軍は14日、機雷やミサイルの貯蔵施設など90以上の軍事目標を攻撃したと発表しました。一方、この攻撃についてイランの軍事当局者は14日、「アメリカ軍がUAEから行った」と主張。その上で