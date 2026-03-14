ウクライナ空軍は１４日、ロシア軍が１３日夜から１４日未明にかけ、無人機４３０機とミサイル６８発でウクライナ各地を攻撃したと発表した。ニュースサイト「ウクライナ・プラウダ」によると、キーウ近郊のキーウ州で４人が死亡し、少なくとも１５人が負傷した。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１４日、Ｘ（旧ツイッター）への投稿で、キーウ州や北東部ハルキウ州など５州で被害が出たと報告。キーウ州のエ