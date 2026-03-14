カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪金メダルのチーム・ハッセルボリ（スウェーデン）が、ロコ・ソラーレ（ＬＳ）の妹分に期待を寄せている。軽井沢国際選手権２日目（１４日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選では、ロコ・ステラに７―１、ＧＲＡＮＤＩＲには６―４で勝利。通算成績を３勝０敗とし、準決勝進出を決めた。スキップのアンナ・ハッセルボリは「自分たちの試合はとても良かったし、アイスを読むことがこの３