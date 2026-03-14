カーリング女子で２０２５年日本選手権２位の北海道銀行が?修正力?の高さを示した。軽井沢国際選手権（長野・軽井沢アイスパーク）の初日（１３日）は中部電力に０―９で大敗。それでも２日目（１４日）はチーム御代田に７―２、ＳＣ軽井沢クラブには８―６で勝利を収め、準決勝進出を決めた。スキップ・仁平美来は「自分たちの課題の部分であったりとか、今季新しく改革している投げであったりを一から見直した。コミュニケー