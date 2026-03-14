◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）が１４日、長野久義氏の引退試合として行われた日本ハム戦（東京Ｄ）の試合後、グラウンドにサプライズ登場した。長野氏に声をかけながら花束を贈呈した。「色々話したね。労いだと思います。やっぱり最後にこれだけのファンの方がね、お前さんを見に来てくれているっていうことはね、正しい野球人生だったと思うよ