巨人は１４日に、昨季限りで現役を引退し現在は編成本部参与としてフロント入りしている長野久義氏（４１）の引退試合（東京ドーム）を実施。試合後に阿部慎之助監督（４６）はこの日、走攻守で活躍した長野氏を「やっぱ天才ですよね」と絶賛した。長野氏は７点を追う８回に二死からキャベッジの代打として出場すると、相手４番手・柳川の１４９キロ直球をはじき返す中前打。この一打に割れんばかりの拍手が沸き起こる。続く岸