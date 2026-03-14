◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）関脇・高安（田子ノ浦）が東前頭４枚目・大栄翔（追手風）を退け、トップに並ぶ１敗を守った。高安は相手のいなしをものともせず、突き押しで前に出た。突き放した大栄翔に当たった行司の木村晃之介が押されて土俵外に飛び出す珍事もあったが、攻め手を緩めず大栄翔も土俵外に追いやった。「よく見て攻められましたね。足の動きが良かった気がします。しっかり下半身が