卓球のチャンピオンズ重慶は１４日、中国の重慶でシングルス準々決勝が行われ、男子で、世界ランキング８位の松島輝空（木下グループ）が、昨年世界王者で世界ランキング１位の王楚欽（中国）を４―２で破り、４強入りを果たした。世界１位を破る大金星で、松島は第１ゲームを８−１１で落としたが、１１−９、１１ー９、１１ー８と３ゲーム連続で奪い返し、第５ゲームの８−１１から最終ゲームで１１ー９と突き放した。シング