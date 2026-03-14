マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が、ウエスト・ハム戦で勝利できなければプレミアリーグの優勝争いは終わると発言した。イギリス『スカイ・スポーツ』が伝えている。2位シティは14日のプレミアリーグ第30節で、18位ウエスト・ハムのホームに乗り込む。消化試合が1つ多い首位アーセナルとは、9試合を残して勝ち点7差。ここで10ポイントに広げられるわけにはいかない。グアルディオラ監督は大一番を前