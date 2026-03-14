中東情勢が悪化する中、日米とアジアなどのエネルギー担当相などが参加する「インド太平洋エネルギー安全保障閣僚・ビジネスフォーラム」が14日、東京で開催された。フォーラムではエネルギーの安全保障に向けて、日本の日立製作所とアメリカのGEベルノバが、東南アジアで次世代原子力発電の小型モジュール炉（SMR）の導入に向けた取り組みを強化することに合意するなどの複数の契約が締結された。その後、赤沢経産相は各国の大臣