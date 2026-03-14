寒さがやわらぎ、厚いコートを脱いで軽やかなアウターへシフトする時期に。【GU（ジーユー）】から、淡いカラーで春のムードを高めてくれそうなジャケットが登場しています。きちんと見えするのにかっちりしすぎず、大人コーデにスッとなじんでくれそう。今回はGUスタッフによる着回し実例と合わせて紹介するので、春のスタイリングの参考にしてみて。 リラックスシルエットでこなれ感