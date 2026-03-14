a子の新曲「ハーモニー」が、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』のエンディングテーマになることが本日に行われた先行上映会にて解禁された。また、5月20日発売の2ndアルバム『lovely moments』のトラックリストも解禁され、「ハーモニー」も収録されることが公開された。当楽曲は学生時代の不安定な恋心を、楽曲を構成する要素であるリズムやメロディに例えて表現した1曲。浮遊感のあるウィスパーボイスとシンプルなバンドアンサンブル