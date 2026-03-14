◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）昨年限りで巨人で現役引退して編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏の引退試合が行われた。試合前練習で長野氏とキャッチボールを行っていた内海哲也投手コーチは「感動しましたよ。（昔を）思い出しましたね。ちょっと泣きそうになりましたね」と語った。長野氏は８回２死、キャベッジの代打で登場。応援歌が流れる中、柳川の１４９キロ直球を中前に痛烈には