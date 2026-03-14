w-inds.がデビュー25周年を記念したツアー＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞の初日公演をパシフィコ横浜で迎えた。本公演では、3月14日より配信開始となった「Forever Memories(Re-Recording)」に続く過去楽曲の再録「Re-Recording」シリーズを、12カ月連続で配信することが発表された。この12カ月連続配信はw-inds.の最初のアルバム『w-inds. 〜1st message〜』に収録されている12曲に