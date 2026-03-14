◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人は引退試合の長野久義氏の中前安打を含む８安打１得点で日本ハムに敗れた。試合後、阿部監督は「みんな、スイングどんどんかけていけてたしね。いいところもあったんですけど。日本ハムのバッター、見習うことが多いなと思って見ていました。打席内でしっかり振れてるな、みんなと思って。そこは見習うところはありました」と話した。日本ハム打線は初回にレイエ