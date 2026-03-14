グラビアアイドル・百田汐里(18)が12日に発売された「週刊ヤングジャンプ」に登場した。 【写真】ほぼ現役制服姿もサマになってる 自身のインスタグラムに「お知らせ」と題して画像を掲載。「ヤングジャンプ〓15号特大号に巻末グラビアで登場してます」と報告した。さらに「そしてデジタル写真集『いいな』も発売中です皆さんの好きなカット是非教えてください」とアピールした。 横になって“ギュッ”とする