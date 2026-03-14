グラビアアイドルで俳優の相沢菜々子が14日、都内で2nd写真集『相沢菜々子写真集 TOW』（玄光社）の発売記念イベントを開催した。【写真】白のふんわりワンピースで笑顔を見せる相沢菜々子千葉、浜松、熱海で撮影された一冊で「いろんなエピソードがある面白い写真集だと思います」とアピールした。お気に入りカットは水の中での1枚。あまりレタッチをしていないそうで「生々しくて鳥肌も写っているんです。昨今、AIで加工でき