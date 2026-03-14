米マイアミに向かう大統領専用機内で、記者に話すトランプ米大統領（左）とヘグセス国防長官＝7日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、交流サイト（SNS）で、ホルムズ海峡の安全を保つために「米国と連携して多数の国々が軍艦を派遣するだろう」と主張した。イランによるホルムズ海峡封鎖の影響を受ける日本や中国、韓国、フランス、英国などが艦船を派遣することを期待していると投稿した。