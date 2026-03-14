◇オープン戦日本ハム8―1巨人（2026年3月14日東京ドーム）初の開幕スタメンへ、日本ハム・水谷瞬外野手（25）が強烈な一発を放った。2点リードで迎えた4回に1点を加え、なおも1死満塁。巨人2番手・マタの外角高め154キロを逆方向となる右翼席へ豪快に運んだ。今オープン戦2号は“プロ初”となる満塁弾となり「力のある球を良い形で打てたんじゃないかなと思います」と、胸を張った。ホームランを狙って打った。シーズ