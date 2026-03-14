巨人の前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）は１４日、東京ドームで行われた長野久義氏（４１＝編成本部参与）の引退試合に、サプライズゲストとして登場した。引退試合が終わると、場内アナウンスとともにグラウンドに姿を現した原氏。大観衆がどよめく中、長野氏のもとへ花束を持って駆けつけると、数秒間言葉を交わし「やっぱりこれだけ最後にファンの方がね、お前さんを見に来てくれてるっていうことはね、正しい