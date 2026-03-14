◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）昨年限りで巨人で現役引退し、編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏の引退試合が１４日、東京ドームで行われた。巨人の丸佳浩外野手は、長野氏の最後の雄姿を見届け「さすがだな、というか、すごいなと思いました」と振り返った。長野氏は８回２死、キャベッジの代打で登場。応援歌が流れる中、柳川の１４９キロ直球を中前に痛烈にはじき返して安打を放った。