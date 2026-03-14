◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手が２番手で４回４安打５失点。３回４失点だった７日のオリックス戦（京セラドーム）に続き、２試合連続で立ち上がりに複数失点した。先発・ハワードの後を受けてマウンドに上がった４回。「立ち上がりはかなり苦労して、難しい入りだった」と１死満塁から９番・水野に中前適時打、１番・水谷に満塁弾を許して一挙５失点と苦しんだ。