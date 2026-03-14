◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）東前頭１３枚目・翔猿（追手風）が西同１４枚目・錦富士（伊勢ケ浜）に肩透かしで勝ち、連敗を３で止めて２勝目を挙げた。翔猿は低い姿勢で前に出て右の下手を取り、頭をつけて密着したが、相手に左上手を取られて膠着（こうちゃく）状態となった。１分以上もその場で組み合う形となったが、錦富士が先に動いて投げにきたところにすかさず体を寄せ、肩透かしで仕留めた