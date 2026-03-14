「オープン戦、巨人１−８日本ハム」（１４日、東京ドーム）昨季限りで現役を引退した長野久義氏が引退試合に臨み、鮮やかに中前打を記録。日本ハムファンも拍手を送るなど、東京ドームが一つになった光景を監督、選手らが証言する。試合後、阿部監督は大歓声の本拠地に「長さんを象徴しているよね」と感慨深げ。改めてすごさを問われると、「こうやって（引退から）何もしてない人がね、ボコって打つんだからね。やっぱ天才