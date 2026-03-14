全国のPLAZAでは、2026年3月15日(日)～4月16日(木)まで、ピンクをテーマにした春のプロモーション「JUST PINK IT!」を開催。平成レトロを感じるY2Kテイストのアイテムや限定コラボグッズなど、見ているだけで気分が上がるピンクの世界が広がります。さらに、ピンクアイテムを身につけて来店するとノベルティがもらえる特別キャンペーンも実施。春気分を盛り上げる、PLAZAならではのイベントに注目ですb