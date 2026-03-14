◇オープン戦日本ハム8―1巨人（2026年3月14日東京ドーム）日本ハムの矢沢宏太投手（25）が、14日の巨人とのオープン戦で今季1号を放った。この日は、巨人・長野の引退試合。大の巨人ファンで幼少期から見ていた憧れの選手の前で、自慢のバッティングを披露した。「もう完璧でした。打球方向としてはあの辺を狙っていてしっかり芯にあたりました。思ったり角度が出ましたけど、良い打球でした」2点リードの4回一死走者