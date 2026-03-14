俳優＆ミュージシャンのYU（楊宇騰YU）が14日、都内で2年ぶりとなるカレンダー「Calendar 2026.4-2027.3」の発売を記念する取材会を開催した。 【撮り下ろし写真】取材会に登壇したYU 今回のテーマは「等身大のYU」。昨年のアジアツアー「YU 5th Anniversary Asia Tour -vs YU-」で「自分を持つことの大切さ」を改めて実感したことが背景にあるようだ。ライブなどで見せるキラキラした姿ではなく、